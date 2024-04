Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord festigt sich das Bild in der Tabelle langsam. In den Wochenendspielen kann besonders Hörden überzeugen, Freiheit geht auswärts unter.

In der 1. Kreisklasse Nord gewinnt die Tabelle weiter an Klarheit, wenngleich die Zahl der absolvierten Spiele von Team zu Team weiterhin sehr unterschiedlich ist. An der Spitze hat sich der SC Eichsfeld inzwischen ein stabiles Polster erarbeitet, im Keller konnte Lerbach einen wichtigen Punkt holen.

Die Spiele von Freitagabend

TSV Landolfshausen/Seulingen II - TSC Dorste 2:1 (0:1). Bei der heimstarken La/Seu-Reserve setzten die Dorster ihren Pflichtspielstart 2024 in den Sand. In der unterhaltsamen Partie brachte Kevin Bergmann die Gäste zunächst in Führung (28.). In der Folge wurden die Hausherren immer stärker, der TSC blieb über Konter gefährlich. Jonas Nolte (75.) und Maximilian Wurth (83.) drehten spät die Partie, während der brasilianische Neuzugang Vagner Rogério Inácio kurz vor Schluss den Ausgleich für Dorste verpasste.

TuSpo Petershütte II - SV Rotenberg II 2:3 (1:2). Im Duell der beiden Bezirksliga-Zweitvertretungen konnten sich die Gäste vom Rotenberg durchsetzen. Noah-Emanuel Freye (15.) und Felix Saar (22.) brachten den SVR in Front, Jannik Knabe verkürzte für die Hausherren (35.). Nach dem Seitenwechsel stellte Saar den Zwei-Tore-Abstand wieder her (68.). Die Petershütter steckten nicht auf, doch mehr als der Anschluss durch Knabe tief in der Nachspielzeit (90.+5) gelang nicht mehr.

Die Spiele am Sonntag

SC Eichsfeld - 1. FC Freiheit 9:1 (6:1). Keine Chance hatte Schlusslicht Freiheit beim Spitzenreiter in Westerode. Schon zur Pause war alles klar, Nico Gross konnte lediglich zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen (12.). Im direkten Gegenzug traf Eichsfeld allerdings schon wieder, zudem vergaben die Gäste vor der Pause auch noch einen Elfmeter. Nach der Pause ließ es der SCE etwas ruhiger angehen, blieb aber klar überlegen.

SV Lerbach - TSC Dorste 1:1 (1:1). Bei den Gästen stotterte der Motor noch merklich, die Lerbacher erwischten den besseren Start. Nach zwei Aluminiumtreffern war es schließlich Janek Drochelmann, der den Vorletzten in Führung brachte (30.). Mit einem direkten Freistoß konnte Bennet Jäger für Dorste ausgleichen (42.). Nach der Pause verflachte die Partie, beide Seiten leisteten sich immer wieder Fehlpässe und Ungenauigkeiten. Die letzten Minuten musste der TSC nach einer Ampelkarte gegen Erik Wedemeyer in Unterzahl spielen, Lerbach konnte das aber nicht mehr entscheidend nutzen.

SV Rot-Weiß Hörden - SV Förste 5:2 (2:1). Markus Deppe brachte die Rot-Weißen mit einem Doppelpack schnell auf Kurs, er traf in der 2. Minuten und versenkte dann einen Elfmeter (14.). Lars Meister verkürzte anschließend für Förste (24.). Nach der Pause sorgten Simon Marx (49.) und Yannik Minde (57.) alsbald für eine Vorentscheidung. Die kurz aufkeimende Hoffnung bei den Gästen nach dem zweiten Tor, Jannik Leimeister war erfolgreich (77.) erstickte Minde mit dem Treffer zum 5:2-Endstand quasi im Keim (82.).

