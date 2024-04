Osterode. In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode steht der 21. Spieltag an. Für den SC HarzTor, VfB Südharz und SSV Neuhof geht es gegen die drei Top-Teams.

Die Kreisliga Göttingen-Osterode geht so langsam in Richtung Endspurt. Sechs Spieltage haben die Mannschaften noch Zeit, sich im Aufstiegs- und Abstiegskampf durchzusetzen. Durch zahlreiche Nachholspiele ist das Tabellenbild aber weiterhin verzerrt. Am Sonntag stehen für die Altkreisteams schwere Partien an. Südharz und Neuhof haben das Führungsduo zu Gast und HarzTor ist beim Tabellendritten gefordert. Zudem müssen Hattorf und Eisdorf ebenfalls auswärts antreten. Anpfiff der Partien ist um 15 Uhr.

Diese Spiele werden am Sonntag ausgetragen

VfB Südharz – SV Groß Ellershausen/Hetjershausen. Nach der knappen 1:2-Niederlage beim FC Eisdorf wollen die Südharzer zurück in die Erfolgsspur, um weiterhin im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden zu können. Mit Groß Ellershausen kommt aber der nächste harte Brocken nach Walkenried. Die Gäste sind aktuell Zweiter und haben nach Spitzenreiter Höherberg die beste Ausgangslage auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Bereits im Hinspiel präsentierte man sich als Spitzenmannschaft. Mit 7:0 wurde der VfB wieder nach Hause geschickt.

SSV Neuhof – FC Höherberg. Eine schier unlösbare Aufgabe erwartet den SSV im Heimspiel gegen den FC Höherberg. Die Gäste stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze und sind auf dem besten Weg zur Meisterschaft. Großen Anteil daran hat Stürmer Johannes Sobiech, der sich mit sechs Toren im letzten Spiel an die Spitze der Torjägerliste schoss. Auf 20 Treffer kommt der Angreifer bisher. Für Neuhof geht es also darum, Sobiech auszuschalten und dem Spitzenreiter alles abzuverlangen. Im Hinspiel stand man kurz vor einem Punktgewinn. Erst in der Nachspielzeit gelang Höherberg der Siegtreffer. Im Heimspiel am Kranichteich will man nun für eine Überraschung sorgen.

SG Pferdeberg – SC HarzTor. Mit viel Schwung fährt der SC HarzTor nach Tiftlingerode zur SG Pferdeberg. Der Last-Minute-Sieg am Mittwoch in Hattorf hat den Harzern Auftrieb gegeben, um auch beim Tabellendritten zu punkten. Mit einem Auswärtsdreier würde man die Eichsfelder sogar überholen und hätte weiterhin eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg. Zudem würde man seine Serie auf drei Siege in Folge ausbauen. Für den SCH wird es aber kein Selbstläufer. Pferdeberg hat nach der 1:2-Niederlage gegen Neuhof etwas gutzumachen.

TSV Dramfeld – FC Merkur Hattorf. Im Tabellenkeller steht für die Hattorfer ein wichtiges Spiel an. Mit einem Sieg beim TSV kann Merkur die Abstiegsränge verlassen und bis auf vier Punkte an Dramfeld heranrücken. Zuletzt präsentierte sich der FC in guter Form, musste aber am Mittwoch eine bittere Niederlage in der Nachspielzeit gegen HarzTor hinnehmen. Zuvor setzte man sich deutlich mit 4:0 gegen Nesselröden durch. An diese Leistungen will das Team von Trainer Jens Beushausen anknüpfen und im Auswärtsspiel drei Punkte einfahren.

TSV Nesselröden – FC Eisdorf. Mit dem 2:1-Sieg über den VfB Südharz hat sich der FCE weiterhin eine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf verschafft. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt nur ein mageres Pünktchen. Den Sieg über Südharz hat Eisdorf aber teuer bezahlt. Abwehrchef Patrick Gemende kassierte eine rote Karte und fehlt nun gesperrt. Aber auch ohne ihren Routinier sind die Eisdorfer in Nesselröden Favorit. Während die Gäste in der Rückrunde noch ungeschlagen sind, kassierte Nesselröden zuletzt zwei Niederlagen. Im Hinspiel allerdings gewann der TSV mit 2:1 gegen den FC, die Eisdorfer sollten also gewarnt sein.

