Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord starten die Harzer Falken von der Pole-Position in die entscheidende Saisonphase. Das sind der Modus und die Termine.

Am Freitag beginnen in der Eishockey-Regionalliga Nord die Playoffs, die heißeste Zeit der Saison. Anders als im Vorjahr wird auch ein Viertelfinale ausgespielt, ehe es mit dem Halbfinale und Finale weitergeht. Qualifiziert haben sich die besten acht Mannschaften der Hauptrunde, die Harzer Falken sicherten sich am Sonntag den ersten Platz und damit die beste Ausgangsposition.

Das sind die Paarungen im Viertelfinale

Harzer Falken (1.) - Hamburger SV (8.): Die Falken haben alle drei Aufeinandertreffen deutlich gewonnen und sind klarer Favorit. Alles andere als ein Weiterkommen der Braunlager in zwei Spielen wäre eine dicke Überraschung.

CE Timmendorfer Strand (2.) - Weserstars Bremen (7.): Das Duell der Toptorjäger! Bremen stellt mit David Egle den besten Torschützen (39 Tore) und besten Scorer (66 Punkte) der Liga. Timmendorf hat Brett Mennear in seinen Reihen (33 Tore, 25 Vorlagen) - und dazu eine ganze Reihe weiterer Topangreifer.

ECW Sande (3.) - Harsefeld Tigers (6.): Die Serie hat Überraschungspotenzial. Der ECW hat einige Ausfälle zu beklagen, der Aufsteiger aus Harsefeld kann befreit aufspielen. So wie am letzten Hauptrundenspieltag, als die Tigers die Jadehaie mit 3:1 bezwangen.

Adendorfer EC (4.) - TAG Salzgitter Icefighters (5.): Einen Vorgeschmack auf die Serie gab es am vergangenen Freitag, im direkten Duell sicherte sich der AEC den vierten Platz. Am Ende könnte genau dieses Heimrecht den entscheidenden Ausschlag geben.

Bildergalerie: Die Harzer Falken im Duell mit den Weserstars Bremen Die Harzer Falken (dunkle Triktos) spielen am 25. Februar 2024 in der Eishockey-Regionalliga Nord gegen die Weserstars Bremen. Durch den Sieg im Wurmbergstadion in Braunlage sichern sich die Gastgeber den Titel in der Hauptrunde. © FMN | Robert Koch Das ist der Modus in den Playoffs

Gespielt wird in allen Runden im Modus Best-of-Three, zwei Siege sind notwendig, um die Serie für sich zu entscheiden. Im Halbfinale trifft die höchsten gesetzte im Wettbewerb verbliebene Mannschaft auf die am niedrigsten gesetzte Mannschaft, das zweite Halbfinale bestreiten die beiden weiteren Teams. In allen Playoff-Runden hat die nach der Hauptrunde besser platzierte Mannschaft jeweils in Spiel eins und, falls nötig, drei das Heimrecht.

Für jedes Spiel aller Serien gilt: Steht es am Ende der regulären Spielzeit Unentschieden, so folgen anschließend Verlängerungen (immer 20 Minuten) mit fünf gegen fünf Feldspieler und Sudden Victory durch das nächste Tor – so lange, bis der Sieger des Spiels feststeht. Ein Penaltyschießen gibt es in den Playoffs somit nicht mehr.

Das sind die Termine

Folgende Termine sind vom Verband für die Playoff-Partien festgelegt worden.

Viertelfinale: 1. März, 3. März, 8. März (falls erforderlich)

1. März, 3. März, 8. März (falls erforderlich) Halbfinale: 10. März, 15. März, 17. März (falls erforderlich)

10. März, 15. März, 17. März (falls erforderlich) Finale: 22. März, 24. März, 28. März (Gründonnerstag, falls erforderlich)

Sollten einzelne Playoff-Runden von allen Mannschaften vorzeitig beendet werden, so kann die jeweils folgende Runde in Absprache aller Beteiligter auch vorgezogen werden.

