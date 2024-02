Bad Salzdetfurth. In der Volleyball-Verbandsliga der Frauen steht für die Südharzerinnen ein wichtiges Spiel an, doch der Trainer hat im Vorfeld einige Sorgen.

Die Volleyballerinnen des VT Südharz kämpfen in der Verbandsliga um den Klassenerhalt. Zwei Punkte hat das Team von Trainer Maik Fritzsche aktuell Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Einen Punkt vor den Südharzerinnen steht die VSG Düngen/Holle/Bodenburg - am Samstag ab 14 Uhr kommt es in Bad Salzdetfurth zum direkten Duell.