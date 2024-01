Hattorf. Die jungen Merkur-Fußballer überzeugen mit erfolgreichen Turnierauftritten, unter anderem beim TSV Luthe und beim FC Lindenberg Adelebsen.

Die Jugendteams des FC Merkur Hattorf gehören aktuell nahezu jedes Wochenende zu den Teilnehmern an verschiedenen Pokalturnieren.

Für die D-Juniorinnen stand dabei ein besonderes Event an: für das Turnier des TSV Luthe nahm man eine Anreise von eineinhalb Stunden bis ans Steinhuder Meer in Kauf. Und diese Anreise sollte sich lohnen, denn es standen namhafte Mannschaften auf dem Turnierplan. Die von Mario Wey und Mario Harenberg betreuten Hattorferinnen starteten mit einem 1:0-Sieg über Arminia Vechelde und einem 1:1 gegen den TSV Luthe erfolgreich ins Turnier.

Es folgten im weiteren Verlauf zwei Niederlagen gegen den Magdeburger FFC, seines Zeichens B-Juniorinnen-Bundesligist, und den für enorm erfolgreiche Jugendarbeit bekannten Lehndorfer TSV. Am Ende belegten die Blau-Weißen einen starken vierten Platz.

Erfolge auch für die E-Junioren und C-Juniorinnen

Zeitgleich schafften die E-Junioren unter der Leitung von Dirk Schulze und Linus Matzdorf ein sensationelles Ergebnis in der Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft. Die jungen Hattorfer bleiben in fünf Spielen ohne Punktverlust und beendeten das Turnier in Osterode als unangefochtene Sieger.

Die E-Junioren des FC Merkur Hattorf. © Verein | Verein

Ebenfalls erfolgreich, mit einem Mittelfeldplatz in einem stark besetzten Turnier des FC Lindenberg Adelebsen, präsentierten sich die C-Juniorinnen des FCM. Betreut von Josephine Hoffmann und Lisanne Harenberg, landeten die Hattorferinnen einen 1:0-Überraschungserfolg gegen die Gastgeberinnen zu Beginn des Turniers.

Die C-Juniorinnen des FC Merkur Hattorf nehmen am Turnier des FC Lindenberg Adelebsen teil. © Verein | FC Merkur Hattorf

Auf zwei Niederlagen gegen Eintracht Northeim und den Bovender SV folgte ein 1:0-Sieg gegen die SVG Göttingen im Platzierungsspiel um Rang fünf. Die Trainerinnen und Trainer aller Merkur-Teams waren stolz auf die gezeigte Leistung ihrer Teams und freuen sich auf die kommenden Turniere.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.