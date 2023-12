Hattorf. In der Kategorie „Die meisten Fahrradkilometer je Teilnehmende“ landet die OBS Hattorf auf Platz zwei. In Hannover wird die Schule daher ausgezeichnet.

Die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat kürzlich im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung in Hannover die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Schulradelns 2023 ausgezeichnet. Gewürdigt wurden dabei die jeweils ersten drei Schulen, die im Aktionszeitraum entweder die meisten Fahrradkilometer gesammelt, die meisten Kilometer je Teilnehmende zurückgelegt oder das größte Team hinter sich vereint haben. Zu den ausgezeichneten Schulen gehört auch die OBS Hattorf.

Es führt deutlich vor Augen, wie einfach Umwelt- und Klimaschutz sein kann, indem man beispielsweise auf das Fahrrad umsteigt. Julia Willie Hamburg, die Niedersächsische Kultusministerin, über das Schulradeln

„Schulradeln wird immer beliebter“, sagte Kultusministerin Hamburg im Rahmen der Preisverleihung. „Es führt deutlich vor Augen, wie einfach Umwelt- und Klimaschutz sein kann, indem man beispielsweise auf das Fahrrad umsteigt. Die Teilnehmenden haben mit ihrem Engagement gezeigt, dass man mit einer kleinen Veränderung oder Entscheidung im Alltag viel Gutes für die Umwelt und die eigene Gesundheit bewirken kann. Zu diesem Erfolg gratuliere ich ganz herzlich! Mein besonderer Dank geht zudem an das Klima-Bündnis der europäischen Städte, das das Projekt im Rahmen der Kampagne ‚Stadtradeln‘ mit großem Erfolg nach Niedersachsen gebracht hat.“

OBS Hattorf freut sich über Treppchenplatz

Die OBS Hattorf schaffte es in der Kategorie „Die meisten Fahrradkilometer je Teilnehmenden“ als Zweiter auf das Treppchen. Satte 463,3 Kilometer standen am Ende im Schnitt bei jedem Hattorfer zu Buche, nur die BBS 3 aus Hannover war noch besser (477,9 Kilometer). Im kommenden Jahr, so hofft man bei der OBS, soll das Ergebnis noch getoppt werden. Neben der Urkunde durften sich die Schülerinnen und Schüler zudem über Gutscheine im Wert von 300 Euro freuen, die unter anderem für Fahrradaktionen oder Fahrradwerkstätten an den Schulen eingesetzt werden können.

Das Schulradeln in Niedersachsen wird seit 2021 jährlich ausgerichtet. Seitdem konnte die Teilnehmendenzahl in jedem Durchgang erhöht werden. Insgesamt verzeichnete der Wettbewerb mit 6.620.614 geradelten Kilometern und einer CO₂-Ersparnis von 1.073 Tonnen ein Rekordergebnis. Der Aktionszeitraum war vom 1. Mai bis 30. September. Ziel des Wettbewerbs ist es, die eigenständige Mobilität und eine bewusste und nachhaltige Verkehrsmittelwahl von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Auf die meisten Gesamtkilometer kamen in diesem Jahr die KGS Rastede (119.767,2 Kilometer), die mit 730 auch die höchste Anzahl an Teilnehmenden stellte.

