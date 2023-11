Keine Atempause für die BG Göttingen, heute geht es weiter

Göttingen Im FIBA Europe Cup trifft die BG Göttingen am Mittwoch auf den zypriotischen Vertreter Keravnos BC. Die Veilchen führen ihre Gruppe derzeit an.

Für die Basketballer der BG Göttingen steht am Mittwoch bereits das nächste Heimspiel auf dem Programm. Zwei Tage nach der deutlichen Niederlage gegen Alba Berlin trifft die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart im FIBA Europe Cup auf Keravnos BC. Spielbeginn gegen den zypriotischen Vertreter in der Sparkassen-Arena ist um 19.30 Uhr. „Keravnos ist im Gegenteil zu uns eine sehr erfahrene Mannschaft und hat ihre Stärken unter dem Korb“, erklärt Assistenzcoach Kenneth Desloovere.

Der Ex-Club von BG-Aufbauspieler Deondre Burns wartet im FIBA Europe Cup noch auf den ersten Sieg. In der vergangenen Woche verloren die Zyprioten knapp mit 60:63 bei TSU Tiflis. Den Platz in der Gruppe I hatte sich Keravnos in der FIBA Europe Cup-Qualifikation als bestes zweitplatziertes Team gesichert. Die Qualifikationsgruppe gewannen die Rostock Seawolves, die Hanseaten besiegten das Team von der Mittelmeerinsel mit 93:74. „Keravnos ist ein Team, das nie aufgibt und sich immer zurückkämpfen kann“, so Desloovere. „Da sie schon zwei Spiele verloren haben, erwarten wir, dass sie am Mittwoch besonders motiviert sind.“

BG-Gegner wird von vier US-Amerikanern geprägt

Mit Abstand effizientester Akteur bei Keravnos ist Travis Taylor. Der US-Center erzielt im Schnitt ein Double-Double (15,0 Punkte/13,8 Rebounds). Ein weiterer Leistungsträger ist US-Aufbauspieler Shavar Reynolds, der im Schnitt 14,8 Punkte erzielt und 5,5 Assists gibt. Ebenfalls zweistellig punkten US-Forward Raynere Thornton (13,3) und US-Guard Delano Spencer (12,8). Diese vier US-Amerikaner erhalten von Keravnos-Headcoach Michail Kakiouzis auch die meiste Einsatzzeit (28 bis 32 Minuten pro Spiel).

„Gegen Keravnos wird es interessant zu sehen, wie stark wir mental nach der Partie gegen Berlin und dem guten Auftritt gegen Varese sind“, schaut Desloovere auf das dritte Gruppenspiel der Göttinger. Bisher verliefen die Auftritte auf internationalem Parkett sehr erfolgreich, zu Hause gegen Tiflis als auch in Varese konnten sich die Göttinger durchsetzen und führen die Gruppe derzeit an.

