JSG Söse/Harz: Überraschung für die Freiheiter F-Jugend

Freiheit Die Freiheiter F-Jugend der JSG Söse/Harz ist in der Herbstserie erstmals in der 1. Kreisklasse angetreten. Zum Abschluss gab es eine tolle Überraschung.

Die Überraschung war mehr als gelungen: Die Kinder der Freiheiter F-Jugendmannschaft der JSG Söse/Harz staunten nicht schlecht über ihre neuen Trikots, mit denen sie künftig auf Torejagd gehen werden.

Zuvor hatte auf dem Sportplatz auf den Freiheiter Höhen unter Leitung von Trainer Felix Waschmann das letzte Outdoor-Training vor den Herbstferien stattgefunden und eine durchaus erfolgreiche Sommersaison damit ihr Ende gefunden. Das Team war erstmals in der 1. Kreisklasse gestartet und hat sich an drei Spieltagen mit dem JFV Radolfshausen, dem F2-Team der JSG vom TuSpo Petershütte und den beiden Mannschaften vom JFV Eichsfeld gemessen.

Tolle Turniertage und ein Highlight in Barsinghausen

Bei den Turniertagen in Göttingen, Duderstadt und Freiheit zeigten die jungen Fußballer auf den nun größeren Spielfeldern tollen Kinderfußball. Die kleinen Kicker sammelten viele wertvolle Erfahrungen, sprühten vor Spielwitz und Einsatzbereitschaft, freuten sich riesig über ein gewonnenes Spiel und ließen auch bei einer Niederlage den Kopf nicht hängen. Auf Zusammenhalt und Teamgeist legt Felix Waschmann großen Wert. Besonderes Highlight war die Teilnahme am Kinderfußballtag in der NFV-Akademie in Barsinghausen Anfang September, unterstützt durch die Fußballschulen von Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg.

In der bevorstehenden Hallensaison geht die Mannschaft nun in komplett neuen Outfits an den Start. Möglich wurde die Anschaffung der extra für die Kids mit Nummer und Namen individualisierten Trikotsätze durch die Unterstützung von Intersport Stricker, Physiotherapie Daniel Gross und Physio & Yoga Annerose Waschmann.

