Brasilianer beim TSC Dorste: Der Abschied fällt schwer

Vor kurzem hieß es bei den Alten Herren des TSC Dorste Abschied zu nehmen. Zum vorerst letzten Mal wehte ein Hauch von Zuckerhut und Copacabana durch die Reihen, beim Training ging es dank einiger Gäste aus Südamerika im wahrsten Sinne des Wortes brasilianisch zu. Nun trennten sich die Wege wieder.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Gastspiel der Brasilianer am Harzrand? Patrick Ulrich, Geschäftsführer des TSC Dorste, berichtet: „Nachdem vor einigen Wochen ein paar brasilianische Jungs, die gerade für längere Zeit in Deutschland arbeiten, angefragt haben, ob sie bei uns mitmachen können, wurden sie von der Alten Herren des TSC Dorste mit offenen Armen empfangen und ihrem Anliegen wurde sofort zugestimmt. So kam es, dass wir plötzlich jungen brasilianischen Fußballern gegenüberstanden.“

Von Fallrückziehern und neu entfachtem Feuer

Und noch etwas stellte man bei den Dorstern schnell fest: Die Gäste konnten Fußball spielen! „Spätestens nach den ersten Fallrückziehern hatten das alle verstanden“, erzählt Ulrich lachend. Da sich niemand die Blöße geben und gegen die neuen Freunde alt aussehen wollte, legten sich auch die TSC-Spieler ordentlich ins Zeug. So konnte man auf dem Dorster Sportplatz nicht nur brasilianische Fußballer bestaunen, sondern erblickte zudem die Alten Herren, bei denen neues Feuer entfacht war.

Witterungsbedingt wechseln die Dorster demnächst in die Halle, daher ließ man es zum Abschluss auf dem Feld noch einmal krachen. Nach intensiven 60 Minuten mit Übersteigern, Finten und packenden Zweikämpfen, klang der Abend am Sportheim mit Leckereien vom Grill und dem ein oder anderen Kaltgetränk aus. In diesem Rahmen wurden die brasilianischen Freunde verabschiedet und erhielten von Ingo Schindler, dem Beauftragten der Alten Herren, als kleines Präsent einen Schal, einen Anstecker und eine TSC-Armbanduhr überreicht.

Emotionale Rede der brasilianischen Gäste

Die Freude und Dankbarkeit, die den Dorstern entgegengebracht wurde, war riesig und gipfelte in einer hochemotionalen Rede, welche dank Übersetzer-App wiedergegeben werden konnte. „Es war mehr als ein Geschenk, die Gelegenheit zu haben, Teil dieses großartigen Teams zu sein, das nicht nur aus Spielern, sondern aus unglaublichen Menschen besteht, die wir die Ehre hatten, kennenzulernen“, hieß es von Seiten der Gäste.

Es ging um mehr als nur Fußball, es ging um die Möglichkeit, mit der Kultur und wunderbaren Menschen in Kontakt zu kommen. Fußball hat, wie jede andere Sportart, diese magische und bezaubernde Kraft, uns unabhängig von Sprache und Kultur zu verbinden. Die brasilianischen Gäste des TSC Dorste in ihrer Rede

„Tatsächlich war es genau das, wonach wir gesucht hatten. Es ging um mehr als nur Fußball, es ging um die Möglichkeit, mit der Kultur und wunderbaren Menschen in Kontakt zu kommen. Fußball hat, wie jede andere Sportart, diese magische und bezaubernde Kraft, uns unabhängig von Sprache und Kultur zu verbinden. Unsere Mittwoche sind nicht mehr dieselben, denn es ist zu einem besonderen Tag geworden, Teil dieses Teams von „Alten Herren“ zu sein“, so die Brasilianer. Die TSC-Oldies hätten ihnen gezeigt, dass es keine Grenzen und kein Alter zum Spielen gibt. „Alt, unermüdlich und mit viel Atem und viel Boden zum Laufen, ich bin sicher, sie sind Vorbilder nicht nur für uns, sondern für viele andere Generationen“, so die Worte der südamerikanischen Gäste.

Großes Dankeschön und ein Versprechen

Mit einem großen Dankeschön schlossen die Brasilianer ihre Rede schließlich ab: „Vielen Dank, dass Sie uns während der Spiele und insbesondere danach Momente der Gemeinschaft und der großen Freude bereitet haben. Vielen Dank für die Umarmungen und Händeschütteln, für das Lachen und die Gespräche. Wir werden die Dorste-Arena und jeden einzelnen von euch „alten jungen Leuten“ sehr vermissen.“

Zum Abschluss gab es sogar ein Versprechen, über das sich die Dorster sehr freuten: „Bis bald und bis zum nächsten Frühling!“ Ob dieser emotionalen Worte waren auch die TSC-Spieler sehr gerührt und hoffen nun natürlich auf ein Wiedersehen mit diesen herzlichen Mitmenschen. „Uns bleibt nur Danke zu sagen, für die schöne Zeit und die spannenden Augenblicke mit euch“, freuen sich auch die Alten Herren des TSC Dorste auf die Rückkehr der brasilianischen Freunde im kommenden Jahr.

