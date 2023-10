Durchwachsener Saisonstart für den TTC GW Hattorf

Während beim TTC Grün-Weiß Hattorf am Freitag, 27. Oktober, ab 18 Uhr im Landgasthaus Trüter die diesjährige Jahreshauptversammlung des Vereins in seinem 75. Jubiläumsjahr ansteht, blickt das grün-weiße Jugendteam nach den ersten Wochen des Spielbetriebs auf eine bisher durchwachsene Saison zurück.

So war gegen den Nikoluasberger SC II mehr drin als das denkbar knappe 4:6. Saskia Gerbode/Florian Alberding egalisierten mit einem nervenstarken Fünfsatz-Sieg das anfängliche 0:1, ehe die Gäste zu einem erfolgreichen Zwischenspurt ansetzten, an dessen Ende sich die Hattorfer plötzlich mit einem 1:4 konfrontiert sahen. Florian Alberding und Finley Nowakowski brachten ihre Mannschaft auf 3:4 zurück, Gerbode eröffnete mit ihrem Sieg zum 4:5 die Chance, zumindest noch ein Unentschieden zu sichern, was dann im letztmöglichen Spiel der Partie aber nicht mehr gelingen sollte.

Jugend des TTC GW Hattorf kämpft dezimiert um Punkte

Mit dem gleichen Ergebnis endete die Reise zum Bovender SV III, was wesentlich der Tatsache geschuldet war, dass der TTC nur zu dritt antreten konnte. Hier hatte Alberding trotz der ungünstigen Ausgangslage sogar das 5:5 auf dem Schläger, musste sich nach starker Gegenwehr aber im fünften Satz geschlagen geben. In Obernfeld dann konnte das Team ausfallbedingt gar nicht antreten, sodass die ersten Punkte noch auf sich warten lassen.

Auch die Damen des TTC Grün-Weiß starteten mit einer Niederlage in die Bezirksoberliga: Anna Böttcher/Ute Borowski siegten im Doppel zum Auftakt zwar mit 15:13 im Entscheidungssatz, danach aber folgten zwei Siege für den TV Bilshausen über die volle Satzdistanz und ein weiterer deutlicher Spielgewinn, sodass erst Borowski wieder zum 2:3 punkten konnte. Erneut Böttcher gelang ein Fünfsatz-Erfolg gegen die gegnerische Nummer eins, dabei sollte es dann bleiben – mit 8:3 entführte der TV beide Punkte aus dem Hattorfer DGH.

Enge Spiele bei den zweiten Herren

Ähnlich erging es der zweiten Herren in der 1. Kreisklasse gegen den TV Pöhlde, auch wenn dieses Spiel insbesondere zu Beginn hin und her wogte. Robert Katzer/Rainer Jagemann im Doppel und Katzer im Einzel siegten zum 2:1, Kevin Adner seinerseits in der Folge zum 3:3. Als dann drei Spiele in Serie an Pöhlde gingen, stemmte sich Adner gegen die drohende Niederlage und konnte einen zwischenzeitlichen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg ummünzen. Mehr gelang aber nicht mehr, sodass diese Partie mit 4:7 verloren ging. Besser lief es im nächsten Spiel gegen den TTK Gittelde-Teichhütte III, wo wieder das Doppel Katzer/Jagemann den ersten Spielerfolg beisteuerte und dann Robert Katzer (2), Frank Pfeiffer (2) und Daniel Großmann (2) den 7:3-Erfolg perfekt machten.

Gegen den SV Hörden folgte für die zweiten Herren dann ein besonderer Krimi: Die Gäste gingen eingangs mit 2:0 in Front, ehe Katzer der Anschluss glückte. Gleiches gelang Jens Sauerbrey zum 2:3, ehe Hörden den Abstand dank eines Doppelschlags auf 2:5 vergrößern konnte. Die Grün-Weißen gaben nicht auf – Pfeiffer siegte zum 3:5, Rainer Jagemann brachte sein Team mit einem Spielgewinn zum 4:6 in die Schlussdoppel. Hier besorgte er mit seinem Partner Robert Katzer sogar das 5:6. Nun hing alles am letzten Spiel von Pfeiffer/Sauerbrey, das dann jedoch wieder die Gäste für sich verbuchen konnten, gleichbedeutend mit dem 7:5-Gesamtsieg bei 24:22 Sätzen.

Nichts zu holen gab es für die vierten Herren gegen die Gegner vom TSV Eintracht Wulften II - trotz einiger knapper Spielentscheidungen. Einzig Benjamin Adner konnte einen Spielerfolg beitragen beim 1:7 bei diesem Samtgemeinde-Derby, das klar zugunsten des TSV ausging.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

