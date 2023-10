Erste Herren des TTC Pe-La-Ka erhalten einen Dämpfer

Lasfelde In der Tischtennis-Bezirksliga tritt der TTC Pe-La-Ka bei der TSG Seula II an. Der Rückstand aus den Eingangsdoppeln erweist sich als Hypothek.

Einen Dämpfer bekam die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka in der Bezirksliga im Auswärtsspiel gegen die TSG Seula II (SG). Im Doppel lag man 0:2 zurück, dann setzten sich Torsten Nickel/Jan Lossie durch. Den Rückstand aus den Eingangsdoppeln holte das Team der Seestädter allerdings bis zum Ende nicht mehr auf und unterlag mit 6:9. Janis Högemann, Christoph Klein und J. Lossie konnten jeweils einmal punkten, Alexander Gaun spielte stark auf und siegte in beiden Einzeln.

Einen deutlichen 7:0-Erfolg verzeichnete die dritte Herrenmannschaft in der 3. Kreisklasse im Heimspiel gegen den TV Pöhlde III. Allerdings mussten sich Marc Lossie/Marvin Heinig nach 0:2-Satzrückstand kräftig strecken, um noch den fünften Satz für sich zu entscheiden. Henryk Pertko/Andreas Dernedde hatten keine Probleme. Die Einzelpunkte erspielten im Anschluss Lossie (2), Pertko, Dernedde und Heinig.

Wichtige Punkte für die Damen des TTC Pe-Ka-Ka

Zwei wichtige Zähler holte die Damenmannschaft in der Kreisliga gegen die SG Barterode/Güntersen. Nach einer 2:0-Führung durch Bettina Oepkes/Aavje Grottke und Christiane Meyer/Anja Füllgrabe glichen die Gäste zunächst noch aus. Dann erhöhten Grottke, Füllgrabe und Oepkes zum 5:2, ehe wiederum Grottke den 6:3-Erfolg sicherstellte. Das Auswärtsspiel bei der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen ging allerdings mit 3:6 aus Sicht des TTC Pe-La-Ka verloren.

Einen Krimi lieferte sich die zweite Jugendmannschaft des TTC PeLaKa in der 3. Kreisklasse zu Gast beim TV Bilshausen IV. Die Eingangsdoppel gingen recht klar durch Phanha Sha/Felix Betge und Nils Walther/Jacob Betge an die Seestädter. Dieser Vorsprung wurde umgehend ausgeglichen. Wieder wurde von La-Pe-Ka mit zwei Punkten durch F. Betge und J. Betge vorgelegt. Der Gastgeber aus dem Eichsfeld glich aus. Doch erneut punkteten die Betges-Geschwister beim Stand von 4:4 und machten damit den 6:4-Auswärtssieg perfekt. So setzt sich das Team auf Platz zwei der Tabelle und kann weiter nach oben schielen.

