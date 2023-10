TTC Förste: Erste Herren erleben ein erfolgreiches Wochenende

Förste Die erste Tischtennismannschaft des TTC ist in zwei Krimis gefordert, drei Punkte sind am Ende der Lohn der Förster Bemühungen.

An einem Freitag, den 13., mussten die ersten Herren des TTC Förste in der Tischtennis-Bezirksklasse beim SV Rollshausen antreten. In der Vergangenheit waren die Begegnungen hart umkämpft, so sollte es auch diesmal sein. Der Gastgeber dominierte anfangs und ging mit 4:1 in Führung, den Punkt für Förste sicherten O. Steffens/Y. Jorgowski. Danach konnten Uwe Bornemann und Yannik Jorgowski den Anschluss herstellen, doch Rollshausen zog seinerseits durch drei Siege auf 7:3 davon. Doch abermals Bornemann und Jorgowski sowie Oliver Steffens kämpften den TTC wieder heran. Nachdem die Heimmannschaft den nächsten Punkt holte, war es Julian Gropengießer, der in einem engen Fünfsatz-Krimi für das 7:8 aus Förster Sicht sorgte. Somit musste das Schlussdoppel entscheiden. Hier blieben Steffens/Jorgowski nervenstark und erspielten den viel umjubelten Punkt zum 8:8-Unentschieden.

Einen Tag später hatte man den TTSV Mielenhausen II zu Gast. Es entwickelte sich ein ebenso spannendes Spiel mit einem genauso knappen Ausgang. Für den 9:7-Erfolg war maßgeblich das momentan überragende Doppel Oliver Steffens und Yannik Jorgowski verantwortlich. Die weiteren Punkte zum ersten Sieg in der noch jungen Saison steuerten Bornemann/Dederding im Doppel sowie Oliver Steffens (2), Uwe Bornemann, Lutz Dederding, Yannik Jorgowski und Julian Gropengießer bei.

Spannung auch bei den zweiten Herren des TTC Förste

Die zweiten Herren hatte in der Kreisliga den TTC Lonau zu Gast. Auch diese Begegnung war nichts für schwache Nerven. Die 2:0-Führung durch Töpperwien/Ettig und Weber/Sindram glichen die Gäste wieder aus. Nachdem Sascha Ettig und Jannik Töpperwien wieder einen zwei Punkte Vorsprung heraus gespielt hatten, konterten die Lonauer erneut. Töpperwien gewann danach zum 5:4, wieder glich Lonau aus. So ging es in die Schlussdoppel. Weber/Sindram legten in fünf hart umkämpften Sätzen vor, doch das Lonauer Doppel Michael Wagner/Simon Hausner sorgte für das leistungsgerechte 6:6.

Wenig Probleme bereitete der dritten Förster Mannschaft die vierte Vertretung des TTC GW Herzberg. Der Gastgeber aus Förste siegte durch Spielgewinne von Ettig/Ettig und Bosse/Hoppe im Doppel sowie Thorsten Bosse (2), Jeremy und Jason Ettig und Marc Hoppe klar mit 7:0.

Vierte Mannschaft wehrt sich ersatzgeschwächt tapfer

Nicht so erfolgreich war Förste IV leicht ersatzgeschwächt als Gastgeber gegen den TTC GW Herzberg VI. Nach einem schnellen 0:3-Rückstand konnten Hermann Mues und Stephan Tröh mit je zwei Einzelerfolgen sowie Werner Steffens das Ergebnis auf 5:4 drehen. Danach gelang der Heimmannschaft aber nichts Zählbares mehr, man musste sich mit 5:7 geschlagen geben.

Eine Überraschung gelang der Fünften im Lokalderby gegen Eisdorf. Hatten die Förster in der Vergangenheit meist den Kürzeren gezogen, so drehte man diesmal den Spieß um und siegte mit 7:4. N. Blume/D. Gross (2), Norbert Blume (2), Daniel Gross (2) sowie Louis Sindram waren für den Sieg verantwortlich.

Nichts zu holen gab es für die zweite Jugendmannschaft. Lediglich drei Sätze durch Jasmin Farnady und Matti Kaiser sprangen beim 0:10 gegen den TTC Herzberg III heraus.

