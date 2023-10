Erste Teams des BC Osterode starten in die Saison

Beim BC Osterode sind vor kurzem die ersten Mannschaften in der neuen Billardsaison an den Start gegangen. Sowohl die Verbands- als auch die Bezirksligisten waren auf heimischem Terrain auf Punktejagd.





Der BC Osterode III hatte in der Bezirksliga Staffel Süd den ersten Spieltag der Saison. Als Gastmannschaft empfing man den PBSG Wolfsburg V. Wie auch in der vergangenen Saison wird an einem Spieltag gleich zweimal gegen die Gastmannschaft gespielt (Hin- und Rückrunde), um unnötige Anfahrten für alle Mannschaften zu ersparen. Die neu formierte dritte BCO-Mannschaft um Kapitän Andreas Kern hatte zudem erfreulicherweise einen Neuzugang zu vermelden. Sarah Brückner, die auch auf Bundesebene als Bundesschiedsrichterobfrau, zertifizierte Trainerassistentin und Co- Autorin der DBU-Ausbildungsunterlagen für Schiedsrichter tätig ist, wird die Mannschaft tatkräftig unterstützen.

Zu Beginn läuft es beim BC Osterode noch nicht

Nach dem Setzen der ersten Partien ging es pünktlich los. Brückner konnte in einer stark umkämpften Partie ihre 14/1 Partie mit 38:34 für sich entscheiden, während Yasin Sentürk im 10-Ball mit einem knappen 5:4 den zweiten Punkt verbuchen konnte. Sowohl Andreas Kern (2:6 im 9-Ball) als auch Stephan Bürger (1:4 im 8-Ball) hatten noch ein wenig Startschwierigkeiten und verloren ihre Partien. In der zweiten Hälfte der Begegnung sollte die mentale Abwesenheit insgesamt weiter anhalten. Einzig Yasin Sentürk konnte noch im 9-Ball mit einem 6:2-Sieg einen weiteren Punkt verbuchen und somit bei der 3:5-Gesamtniederlage Ergebniskosmetik betreiben.

Mit leichten Änderungen startete man in die Rückrunde und läutete die zweite Begegnung des Tages ein. Hier sollte es besser laufen und man drehte den Spieß um. Bürger konnte sich für seine zuvor abgegebenen 14/1 endlos Partie gegen denselben Gegner revanchieren und den ersten Punkt verbuchen. Durch weitere Siege von Kern (5:3 im 10-Ball) und Sentürk (6:3 im 9-Ball) standen die Zeichen gut für die ersten Punkte der Saison. In der zweiten Hälfte der Partie konnten erneut Kern und Sentürk den Sack zu machen und gewannen souverän ihre Partien, während Bürger unglücklich über die volle Distanz das Quäntchen Glück fehlte. Mit einem 5:3-Sieg egalisierte man die Erstpartie-Niederlage und verbuchte somit die ersten drei Punkte der Saison.

BC Osterode II startet in einer höheren Liga

Auch der erste Spieltag des BC Osterode II in der Verbandsliga Staffel Ost wurde ausgetragen. Die zweite Mannschaft des BCO konnte in der vergangenen Saison (noch als BC Osterode III geführt) den Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga schaffen und stellte sich nun neuen Herausforderungen. Los ging es mit einem Heimspiel gegen SnooBi Hannover. Auch hier merkte man, dass der erste Spieltag immer noch der schwerste ist. Zudem spielte man nochmals eine Klasse höher als vorher.

Vivien Heine konnte ihre 14/1 Partie mit 72:66 für sich entscheiden und den ersten Punkt verbuchen. Während sich Guido Marwede über die volle Distanz mit 5:6 im 10-Ball geschlagen geben musste, hatten Heiko Meusel (1:5 im 8-Ball) und Andreas Fittschen (1:7 im 9-Ball) gegen die stark aufspielenden Landeshauptstädter wenig Chancen. In der zweiten Hälfte der Partie war es erneut Heine, die souverän mit 6:2 im 10-Ball den nächsten Punkt verbuchte. Marwede musste erneut gegen seinen Gegner über die volle Distanz, schaffte diesmal aber einen 5:4 Sieg im 8-Ball. Leider konnten Fittschen (58:90 im 14/1 endlos) und Meusel (knapp mit 6:7 im 9-Ball) nicht für den nötigen weiteren Punkt sorgen, um zumindest ein Remis für sich zu verbuchen. Die Partie ging mit 3:5 an SnooBi Hannover.

In der zweiten Partie sollte es nicht besser werden. Einzig Marwede konnte seine beiden Partien (90:67 im 14/1 endlos und 5:1 im 8-Ball) souverän für sich entscheiden. Alle anderen Partien gingen leider verloren und man unterlag auch in der zweiten Begegnung des Tages mit 2:6. Der BC Osterode II muss noch auf seine ersten Punkte warten und sich vor allem mit der neuen Ligastärke vertraut machen.

