Tischtennis TTC 59 Lonau startet furios in die neue Kreisliga-Saison

Einen starken Start in die neue Tischtennis-Saison hat die Mannschaft des TTC 59 Lonau hingelegt. In der Kreisliga grüßen die Spieler aus dem Harzdorf zwischenzeitlich sogar von der Tabellenspitze, wenn auch der Tatsache geschuldet, dass andere Teams weniger Spiele absolviert haben.

Nach einem guten Auftakt gegen den TSV Eintracht Wulften mit einem klaren 7:1-Erfolg, mussten sich die Lonauer in ihrer zweiten Partie dem starken SuS Tettenborn mit 2:7 geschlagen geben. Motiviert, aber mit verhaltenen Erwartungen, machten sich die 59er dann auf zum TTK Gittelde-Teichhütte, der auf allen Positionen stark aufgestellt ist. Besonders das obere Paarkreuz des TTK mit Matthias Galle sowie dem ehemaligen Oberligaspieler Mike Friedrichs ist beeindruckend. Doch schon die Doppel waren ausgeglichen, Geduhn/Beck gewannen, während sich Wagner/Franke geschlagen geben mussten.

Thomas Beck gelingt gegen Mike Friedrichs die Sensation

Friedrichs brachte dann den TTK mit einem klaren Sieg gegen Michael Wagner in Führung, Thomas Beck glich gegen Galle aus. Danach folgte ein Sieg von Torsten Mai für Gittelde und wiederum ein Erfolg des stark aufspielenden Christian Geduhn zum 3:3. Das Highlight aus Gästesicht folgte im Topeinzel. Mit 3:0, allerdings jeweils in hart umkämpften Sätzen, rang Beck seinen rund 250 TTR-Punkte besser eingestuften Kontrahenten nieder, für Friedrichs die erste Punktspielniederlage seit langer Zeit.

Nach Siegen von Geduhn und Jörg Franke schnupperten die Lonauer beim 6:4-Zwischenstand am Auswärtssieg. Die beiden Doppel gingen dann aber an die Gastgeber, das 6:6 war für die Gäste dennoch ein beachtliches Ergebnis.

TTC 59 Lonau: Spannende Begegnung beim TTC GW Herzberg III

Die Begegnung beim TTC Grün-Weiß Herzberg III versprach ebenfalls Spannung, in den vergangenen Jahren war dies immer ein enges Duell, überwiegend mit besserem Ausgang für die Welfenstädter. Diesmal aber gingen die Lonauer nach Siegen von Beck (2), Hausner und Franke relativ schnell mit 5:2 in Führung. Dann musste sich Hausner einem tapfer aufspielenden Jamie Joel Hampel mit 1:3 beugen. Im Anschluss unterlag auch Christian Geduhn. Franke konnte in einer furiosen Aufholjagd nach 0:2-Satzrückstand das Spiel drehen und sorgt somit für den 6:4-Vorsprung.

Franke/Frank Heinrich mussten im Doppel eine Niederlage hinnehmen, so kam es auf das Doppel Geduhn/Beck gegen Lutz Peters/Marco Peters an. Es wurde ein Krimi: Im fünften Satz führten die Lonauer mit 10:7, beim Stand von 10:9 gelang schlussendlich Beck der entscheidende Punkt, wenngleich der Ball auf der hintersten Kante des Tisches landete. „In solch einer Situation schlägt dem Glücklichen halt keine Stunde“, so der Kommentar der Sieger.

