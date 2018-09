Führt der Vorsfelder Höhenflug bis auf Platz 1?

Folgt gleich der nächste Streich? Der SSV Vorsfelde will nach dem herausragenden 5:0-Kantersieg beim SC Gitter seine Siegesserie in der Fußball-Landesliga fortsetzen. Dabei bekommt es die Mannschaft von André Bischoff am Sonntag im Vorsfelder Drömling-stadion mit dem Tabellenzehnten SCW Göttingen...