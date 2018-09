Die Wings sind heiß aufs Finale

Ein Highlight im hohen Norden: Die Blue Wings treten am Samstag ab 15 Uhr bei den Flensburger Sealords zum ersten Mal seit ihrer Neugründung in den Play-offs an. Als Zweitplatzierte der Südstaffel in der Oberliga treffen die American Footballer des TV Jahn Wolfsburg im Halbfinale auf den Meister...