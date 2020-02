Geiger: Wird Zeit, Tourneesieg nach Deutschland zu holen

Lahti. Deutschlands derzeit bester Skispringer Karl Geiger hat den Sieg bei der Vierschanzentournee als Ziel für die nächsten Jahre ausgegeben.

"Es wird mal wieder Zeit, den Tourneesieg wieder nach Deutschland zu holen", sagte der 27-Jahre alte Gesamtweltcupzweite in einem Interview mit "t-online.de". "Ich werde alles daran setzen, Sven Hannawald zu beerben. Die Tournee ist ein geiles Event, man freut sich jedes Jahr drauf", sagte Geiger.

Hannwald, der das Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel in der Saison 2001/02 gewann, ist der bis dato letzte deutsche Tourneesieger. An diesem Wochenende treten die Skispringer um Geiger beim Weltcup im finnischen Lahti an.