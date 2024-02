Braunschweig. Mit immer neuen Bestwerten verkörpert der 20-Jährige den Aufschwung der Basketballer - gegen den MBC soll der fünfte Sieg in Serie her.

Nach so einer Erfolgsserie ist das Ziel klar: Die Basketball Löwen Braunschweig sind in der Bundesliga-Rückrunde noch ungeschlagen und wollen diesen Nimbus auch mit in ihre fast einmonatige Punktspiel-Pause nehmen. Das fehlende Puzzlestück dafür ist ein Heimsieg gegen den Mitteldeutschen BC am Dienstagabend, es wäre der fünfte Erfolg in Serie. „Heißer“ als die Löwen ist in der BBL aktuell nur das Team des FC Bayern München mit elf Siegen.