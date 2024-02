Braunschweig. Der selbstbewusste Löwen-Profi erzählt vor dem MBC-Heimspiel, was er in Belgien gelernt hat und warum er noch nicht ganz zufrieden ist.

Wenn Ferdinand Zylka von seiner wechselhaften, oder besser, abwechslungsreichen Karriere erzählt, kommt er immer wieder auf eine Aussage zurück: „Ich bin ein selbstbewusster Spieler“. Und in jüngster Zeit zeigt der Guard der Basketball Löwen Braunschweig dies immer öfter auch auf dem BBL-Parkett, agiert mit großem Selbstverständnis sowie einer gewissen Leichtigkeit auch mehr und mehr mit dem Ball und kehrte vom souveränen Auswärtssieg in Heidelberg am Freitag als Topscorer des Teams zurück.