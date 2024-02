Braunschweig. Bundestrainer Herbert erläutert, warum er den Tischler-Zwillingen und Fru für die EM-Quali absagte – Freitag BBL-Revanche in Heidelberg?

Was für ein Tiefschlag für drei Leistungsträger der Basketball Löwen Braunschweig sowie Sportchef Nils Mittmann und Trainer Jesús Ramírez. Einen Tag vor der Reise zu BBL-Schlusslicht Heidelberg, wo am Freitag mit dem vierten Sieg in Folge die Revanche für die peinliche Heimniederlage gelingen soll, kam heraus: Bei der Nationalmannschaft-Nominierung für das anstehende EM-Qualifikationsfenster gingen die Löwen wider Erwartung leer aus. Nicholas und Brandon Tischler sowie Sananda Fru hatten sich berechtigt Hoffnungen gemacht, zumindest zum Trainingspool zu gehören und sich dort zeigen zu können.