Braunschweig. Ein Basketball Löwe zählt laut Sportchef-Votum zu den spektakulärsten Profis der Liga, ein anderer zu jenen mit dem steilsten Aufstieg.

Saisonhalbzeit ist Zwischenbilanz-Zeit. Und so wurden in den vergangenen Tagen in der und um die Basketball-Bundesliga herum diverse Rankings aufgestellt. Die Basketball Löwen Braunschweig kommen darin selten vor, weil sie in ihrem Spielkonzept auf mannschaftliche Ausgeglichenheit setzen und auch keine im Ligavergleich herausragenden Einzelkönner aufbieten können.