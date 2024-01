Braunschweig. Der Leistungsträger fehlte den Basketball-Löwen in Viertel vier und zwei Verlängerungen, wegen eines seltenen, ärgerlichen Missgeschicks.

Schlechte Tagesform, Foulbelastung, gesundheitliche Probleme – es gibt einige Ursachen, deretwegen ein Basketballer mal auf der Bank schmort, der eigentlich dringend benötigt wird auf dem Feld. Brandon Tischler fügte am Samstag im Spiel gegen seinen Heimatklub Baskets Bamberg einen kuriosen Grund hinzu: Dem Flügelspieler der Basketball Löwen Braunschweig war am linken Schuh die Sohle fast komplett abgerissen, und weil er kein Ersatzpaar dabei hatte, hieß es für ihn, im vierten Viertel und in den beiden Verlängerungen bis zum schwer erkämpften 91:90-Triumph genervt und frustriert zuzuschauen.