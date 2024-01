Braunschweig. Die Basketball Löwen demonstrieren 4100 Fans bei der 91:90-Nervenschlacht gegen Bamberg, wie man auch ohne gute Offensive gewinnen kann.

Beim Basketball gibt es kein Unentschieden, und diese Tatsache bescherte den 4100 Fans in der VW-Halle am Samstagabend einen spektakulären Showdown mit Wahnsinnsaktionen auf beiden Seiten und einem Happy-End. Und wer noch nicht so lange bei den Basketball Löwen Braunschweig zuschaut, erlebte obendrein noch eine Premiere: Der 91:90 (83:83, 71:71, 28:33)-Triumph der Mannschaft nach zwei Verlängerungen gegen die Baskets Bamberg war erst der erste Overtime-Sieg in der zweieinhalbjährigen Amtzeit von Trainer Jesús Ramírez - im neunten Anlauf.