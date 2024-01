Braunschweig. Jesús Ramírez erläutert, wo sich seine Basketball Löwen in der Rückrunde verbessern sollen – am Samstag kommt Bamberg in die VW-Halle.

Mit fränkischen Heimspiel-Wochen beginnt für die Basketball Löwen Braunschweig offiziell die BBL-Rückrunde, in der sie aus der vorgezogenen Partie in Bonn bereits einen Sieg auf dem Konto haben. Am Samstag gegen Bamberg und eine Woche später gegen Würzburg haben sie die Chance, mit ihren Fans im Rücken die Grundlage für einen Aufschwung zu schaffen. Trainer Jesús Ramírez sagt jedenfalls auf die Frage, was er sich für die zweite Saisonhälfte wünscht: „dass wir besser sind als in der ersten.“