Braunschweig. Mit der Rückkehr zum Löwen-Basketball gelingt in Crailsheim der erste Sieg des Jahres - Brandon Tischler verrät, was in der Pause geschah.

Um 5 Uhr früh erst lagen sie nach der Crailsheim-Tour im Bett, standen am Sonntagvormittag aber schon wieder in der Halle für ihre Nach-Spiel-Routine - mit einem „Supergefühl“, wie Brandon Tischler betont. Die Basketball Löwen Braunschweig hatten am Vorabend beim Tabellenletzten auf einen Schlag drei Negativserien beendet. Ihr 80:70 (36:47)-Erfolg war der erste Sieg des Jahres nach drei Niederlagen, der erste gegen die Merlins im zehnten Versuch und der erste in dieser Saison gegen ein Tabellenschlusslicht.