Braunschweig. Bei den Basketball Löwen sitzt der Stachel der 83:84-Niederlage gegen Heidelbergs Rumpfteam tief. Nils Mittmann kritisiert Schwankungen.

Es war ein schönes Märchen, das die Löwen Braunschweig der Basketball-Bundesliga am Sonntag geliefert hatten. Allerdings unfreiwillig und in der Rolle derer, über die man sich lustig macht. Heidelbergs Trainer Ingo Freyer durfte an seinem Retter-Nimbus weiterarbeiten, weil die Löwen es nicht schafften, gegen seine letztlich sechsköpfige Rumpftruppe ihr Leistungsvermögen anzurufen.