Braunschweig. Logistik-Chef, Service-Mann, Freund der Basketball Profis? Der 24-Jährige erzählt, was seinen Rund-um-die-Uhr-Job so spannend macht.

Seine Saison dauert noch viele Wochen länger als die seiner Basketball-Profis. Erst wenn der letzte Spieler im Frühjahr aus Braunschweig abgereist ist, darf er sich so richtig entspannen und kann in den Urlaub fahren. Und lange bevor der erste Akteur für die neue Spielzeit wieder in der Löwenstadt eintrifft, beginnt für Teammanager Jonas Seifert schon wieder die Arbeit.