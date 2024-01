Braunschweig. Der Weltmeister-Kapitän wird in der NBA als Trade-Kandidat gehandelt. Er sieht sich weiter bei den Toronto Raptors, ist aber auch Realist.

Dennis Schröder spielt immer dann am besten, wenn er das Vertrauen des Trainers spürt. Das war früher in Braunschweig so, in der NBA an seiner ersten Station bei den Atlanta Hawks unter Mike Budenholzer, später bei den Oklahoma City Thunder. Als Krönung führte der Braunschweiger Basketballstar bekanntlich in einer Symbiose mit Bundestrainer Gordon Herbert die deutsche Mannschaft zu EM-Bronze und WM-Gold – und fand im Sommer nach unruhigen Jahren in der NBA bei den Toronto Raptors endlich wieder ein Team, bei dem für ihn vermeintlich alles passte.