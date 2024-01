Hamburg. Die Basketballer müssen sich beim hart verteidigenden Play-off-Anwärter 72:81 beugen. Das Geburtstagskind erlebt einen schwarzen Tag.

Sie waren mit hohen Erwartungen an sich selbst ins Hamburger Schneegestöber gereist. Doch zum siebten Mal in dieser Saison mussten die Basketball Löwen Braunschweig mit einer Niederlage in den Bus steigen. Der aufmunternde Applaus der mitgereisten Fans, der sie dort erwartete, war nach der 72:81 (45:45)-Niederlage in einer sehr umkämpften, extrem physischen Partie bei den Hamburg Towers nur ein kleiner Trost.