Braunschweig. Für einen Auswärtscoup fehlt den Basketball Löwen in Hälfte zwei die Energie - beim 73:90 sind die besten Werfer abgemeldet.

Verstopfte Dunkings, durch die Hände flutschende Bälle, unsäglich schlechte Freiwürfe: Nach zwei entschlossenen Auftritten in eigener Halle verfielen die Basketball Löwen Braunschweig bei ihrer allerdings sehr schweren Auswärtsaufgabe am Dienstagabend wieder in alte Fehler. Drei Tage nach dem fulminanten Kantersieg im Heimderby gegen Göttingen fehlte ihnen in der ausverkauften Ulmer Arena gegen den deutschen Meister sichtlich die Energie, vor allem mental, um richtig gegenzuhalten.