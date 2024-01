Braunschweig. Nach dem Kantersieg gegen Göttingen in mit 6318 Fans ausverkaufter Halle treten die Basketballer Dienstag optimistisch beim Meister an.

„Derbysieger, Derbysieger, Ausrufezeichen!“ Da hätte Kapitän Martin Peterka am Samstag beim Anstimmen der „Humba“ gut und gerne noch ein paar Ausrufezeichen mehr von den mitmachenden Fans fordern können. Wer dabei war, wird von diesem Spektakel in der mit 6318 Zuschauern ausverkauften VW-Halle noch lange schwärmen. Denn die Basketball Löwen Braunschweig hatten nicht nur die größte Kulisse seit 20 Jahren in ihre Arena gelockt, sie zündeten beim Kantersieg gegen Göttingen mit 110 Punkten auch ein rekordträchtiges Offensivfeuerwerk.