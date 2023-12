Braunschweig. Wozu auf Silvester warten? Die Basketballer brannten schon Samstag ihr Feuerwerk ab. Zwei Löwen liefen beim 100:82-Triumph richtig heiß.

So kann man einen Jahresausklang mal feiern: Mit 110 Punkten! Die Löwen Braunschweig boten am Samstagabend ein außergewöhnliches Basketballfest vor einer außergewöhnlichen Kulisse. Die VW-Halle war zum Derby gegen Göttingen komplett ausverkauft, mehr Zuschauer hatten zuletzt vor rund 20 Jahren in dieser Arena den Korbjägern zugeschaut, als die Kapazität noch bei 7000 Besuchern lag.