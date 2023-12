Braunschweig. Schröder-Boom? Sponsoren? Mannschaft? Wie die Basketballer es schaffen, dass gegen Göttingen wieder 6000 Fans in die VW-Halle kommen.

Schon im Vorfeld des Derbys am Samstag gegen die BG Göttingen herrscht bei den Basketball Löwen Braunschweig allerbeste Stimmung. Der Grund: Die 6000-Zuschauer-Marke dürfte wahrscheinlich zum dritten Mal in dieser Saison geknackt werden. Nach dem 83:82-Heimtriumph gegen Ludwigsburg vom Vorsamstag waren schon am Donnerstagvormittag rund 5500 Tickets verkauft. Die Löwen sind, um mit den Worten von Gesellschafter Dennis Schröder zu sprechen, plötzlich „sexy“. Zum Basketball zu gehen, ist derzeit „in“ in der Region Braunschweig.