Braunschweig. Durch den artistischen Treffer des Regisseurs gewinnen die Basketball Löwen vor 4400 Fans 83:82 gegen Ludwigsburg - hart erkämpftes Glück.

Ein guter Weihnachtskrimi kann auch in einer Sportarena spielen. 4400 Fans erlebten am Samstagabend in der VW-Halle einen intensiven Schlagabtausch mit packenden Showdown. Und das beste: Die nach ihrer Rostock-Pleite deutlich verbesserten Basketball Löwen Braunschweig hatten endlich auch mal Glück mit dem letzten Wurf. Weil Spielmacher Ahmaad Rorie diesen mit der Schlusssirene artistisch in den Ludwigsburger Korb bugsierte, durfte gefeiert werden.