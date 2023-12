Braunschweig. Die hohe Niederlage in Rostock verdeutlicht, dass die Mannschaft nicht stabil genug ist. Warum lernt sie nicht mehr aus ihren Erfolgen?

Um richtige Worte sind Braunschweigs Basketballer selten verlegen. „Wir dürfen uns jetzt nicht darauf ausruhen und dann am Sonntag mit 20 Punkten verlieren“, hatte Ferdinand Zylka nach dem Sieg in Bonn im Blick auf die Partie in Rostock gesagt und gefordert: „Wir müssen vor allem gut anfangen.“ Das Problem: Dem folgten einmal mehr keine Taten, sondern ein katastrophaler Start und eine 23-Punkte-Pleite.