Rostock. 78:101-Pleite beim Tabellennachbarn: Die Löwen haben ihre Aggressivität wieder nicht im Gepäck und verlieren auf schon bekannte Weise.

Wenige Tage nach dem Ausrufezeichen in Bonn vom Mittwoch haben Braunschweigs Basketballer am Sonntagabend schon wieder alles in Frage gestellt. Vor allem ihre Einstellung. Voller Entsetzen musste die große Gruppe hoffnungsfroh nach Rostock angereister Fans mit ansehen, wie ihre Mannschaft in einer Art vorweihnachtlicher Bescherungsstimmung den Gegner mit einem derart intensitätsarmen Start ins Spiel beschenkte, dass die Seewölfe nur noch dankend zugreifen mussten, weil die Punkte so schön auf dem Präsentierteller lagen.