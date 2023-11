Braunschweig. 78:92-Pleite mit 7:34-Lauf: Den Basketball Löwen fehlt trotz 9-Punkte-Führung die Stabilität. Der Sportchef sagt, wo er ansetzen will.

Den unangenehmen Part seines Ehrenamtes bekommt Martin Peterka in diesen Tagen schmerzlich zu spüren. Der Kapitän der Basketball Löwen Braunschweig muss Niederlagen erklären, eine bitterer als die andere. Erst die 28-Punkte-Packung in Berlin, bei der sein Team völlig chancenlos blieb, dann die überflüssige Verlängerungs-Heimpleite gegen Aufsteiger Tübingen, bei der die Mannschaft an ihrer Überheblichkeit scheiterte. Und nun das 78:92 (41:41) bei den Baskets Bamberg, bei dem sich die zunächst verbesserten Löwen im dritten Viertel nahezu widerstandslos überrollen ließen.