Braunschweig. Wie sich das senegalesische Sprungwunder über viel BBL-Spielzeit bei den Basketball Löwen verbessern und seinem Ziel näherkommen will.

Wenn man ihn mit seinem Vorgänger vergleicht, fällt erstmal auf, dass Amar Sylla kaum auffällt. Keine Show mit emotionalen Ausbrüchen, aber auch keine dummen Fouls zum Haareraufen. Sylla hat in der Außenwirkung so gar nichts von Benedikt Turudic. Er macht im Team der Basketball Löwen Braunschweig einen eher stillen Job auf den großen Positionen mit ebenso harter, mannschaftsdienlicher Arbeit wie der einstige Löwen-Co-Kapitän - und sorgt hier und da für einen Wow-Moment, wenn er gefühlt bis an die Decke abhebt, um spektakulär einen Wurf zu blocken.