Löwen-Korbjäger müssen gegen Berlin drei Ausfälle verkraften

Beim Video-Fantalk nach der 91:104-Heimniederlage gegen den MBC war Löwen-Profi Luc van Slooten noch guter Dinge. Er habe zwar einen Schlag auf den Kopf bekommen und sei zu Boden gegangen, aber danach sei er einfach wieder aufgestanden, berichtete der Basketballer den besorgten Anhängern. Doch die Folgen machten sich mit Verspätung bemerkbar, und nun ist der 18-Jährige einer von drei Ausfällen bei Braunschweigs Basketballern.

Das Team von Pete Strobl muss am Sonntagabend gegen Meister Alba Berlin auch schmerzlich auf Spielmacher James Robinson verzichten. Der umsichtige Amerikaner war kurz vor dem Ende der MBC-Partie unglücklich mit dem Körper auf seine linke Hand geprallt. Stinksauer monierte er bei den Schiedsrichtern vergeblich, er sei in dieser Szene gefoult worden, und kassierte umgehend selbst sein viertes und fünftes Foul. Was wie eine Frustaktion aussah, war wohl vom Schmerz getrieben.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Linke Hand von Regisseur Robinson stark angeschwollen

Robinsons Hand schwoll am nächsten Tag erheblich an, und die Löwen waren heilfroh, dass Röntgenbilder Entwarnung brachten: Nichts gebrochen bei ihrem Regisseur. Bei einer MRT-Untersuchung soll nun am Montag festgestellt werden, inwieweit Bänder lädiert sind. Sportdirektor Nils Mittmann hofft, dass der 26-Jährige am Mittwoch beim Pokalspiel in Berlin schon wieder mitwirken kann.

Das gilt auch für Luc van Slooten. Dessen Malheur war am Donnerstag aufgefallen, weil er beim Versuch, nach seinem Crash das Spielfeld zu verlassen, so heftig wankte, dass Pete Strobl aufs Parkett eilte, um ihn auf dem Weg zur Bank zu stützen. Die Diagnose lautet leichte Gehirnerschütterung. „Für solch einen Fall gibt es einen Stufenplan, den wir strikt einhalten“, berichtet Mittmann und betont mit Verweis auf den Frankfurter Niklas Kiel, der wegen Gehirnerschütterungen seine Karriere beenden musste: „Wir sind sehr vorsichtig.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Duo soll am Mittwoch im Pokalspiel in Berlin wieder spielen

Nach einem Tag in Dunkelheit und langsam gesteigerter Bewegung übers Wochenende darf van Slooten laut Plan am Dienstag wieder ins Training einsteigen, wenn es ihm gut geht.

Noch länger dauern wird es bei Lukas Wank nach seiner Covid-19-Erkrankung. Der 23-Jährige muss einen negativen Test vorlegen und wird dann nach einem Wiedereingliederungsplan des deutschen Profisports auch erst kardiologisch ausführlich durchgecheckt. Ist alles in Ordnung, kann er vorsichtig mit dem Training beginnen. Sein Comeback schon am Mittwoch in Berlin sei ausgeschlossen, sagt Mittmann.

Auch Löwen-Kapitän Karim Jallow spielt angeschlagen

Neben Robinson und van Slooten hatte es im MBC-Spiel auch Kapitän Karim Jallow erwischt, der umknickte, am Sonntagabend den Kampf gegen den Meister aber unter Schmerzen aufnehmen will.

So viele Blessuren nach zwei Wochen Quarantäne und nur vier Trainingstagen? Klar dachten die Löwen da an einen Zusammenhang. Aber der lässt sich nicht beweisen ‑ und selbst wenn, hilft ihnen das ja auch nicht.