Pokalfinale wird verlegt, Löwen sehen Wettbewerbsverzerrung

Im Fall der sechs Coronafälle beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin ist eine Entscheidung gefallen. Die BBL teilte mit, dass der reguläre Spielplan im Pokalwettbewerb nicht eingehalten werden könne und dass das Final-Top-Four nach hinten verlegt wird. So soll Titelverteidiger Berlin die Chance bekommen, seine drei Gruppenspiele nach der Quarantäne nachzuholen. Braunschweigs Korbjäger sind mit dieser Lösung nicht ganz glücklich.

Für die Löwen bedeutet dies, dass sie am Wochenende in Bonn ihre zwei Partien gegen Oldenburg am Samstag und gegen Bonn am Sonntag bestreiten müssen, während die beiden Gegner nur ein Spiel haben, weil ihr Aufeinandertreffen mit den Berlinern erstmal ausfällt.

Quarantäne reißt Berliner raus

Unter solchen Corona-Umständen werde die gesamte Saison eine große Herausforderung, schwante Geschäftsführer Oliver Braun. Die nötigen kurzfristigen Spielverlegungen würden wohl öfter zu Wettbewerbsverzerrungen führen, die Liga müsse diesen Punkt auch im Auge behalten.

Das Pokal-Finalturnier der vier Gruppensieger war für den 1./2. November in München geplant. Doch wegen er vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne können die Berliner zu ihren Spielen nicht antreten. Mehrere Spieler und Teammitglieder wurden positiv auf den Sars-CoV-2 Erreger getestet, auch der Rest des Teams und die Mitarbeiter müssen derzeit zu Hause bleiben.

Alba Berlin habe dementsprechend für dieses Wochenende zwei Spielverlegungsanträge an die BBL gestellt, denen die Liga - gemäß der neuen, an die Corona-Saison angepassten Spielordnung - entsprochen hat. Die Nachholtermine sind noch nicht bekannt, kollidieren aber auf jeden Fall mit dem geplanten Top-4-Termin, der deswegen verschoben wird.

Restliche Spiele finden statt

Die restlichen Pokalspiele in Úlm, Weißenfels und Vechta sollen an diesem Wochenende wie geplant stattfinden. „Wir bedauern die Verlegung der Finalspiele des Top Fours, sind uns aber unserer Verantwortung bewusst, die Gesundheit aller Beteiligten in den Vordergrund zu stellen und einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen“, heißt es in der Liga-Mitteilung.