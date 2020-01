Sportchef Schmidt: Löwen sollen strukturierter spielen

Nein, das Wort Krise möchte Sebastian Schmidt nicht in den Mund nehmen. „Aber wir müssen gucken, wie wir da schnell wieder rauskommen“, betont der Sportdirektor der Braunschweiger Erstligabasketballer vor dem Freitags-Gastspiel in Würzburg. Dass einige Zuschauer am Montag nach dem in Hälfte zwei...