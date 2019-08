Neu-Löwe Karim Jallow steht im vorläufigen WM-Kader

Löwen-Profi Karim Jallow, hier beim WM-Qualifikationsspiel Estland, hat es in den 16-köpfigen WM-Kader geschafft und startet am Montag neben Dennis Schröder, Daniel Theis und Co. in die Vorbereitung.

Das ist ein Knaller: Der Neuzugang der Braunschweiger Basketballer startet am Montag mit Dennis Schröder und Co. in die WM-Vorbereitung.

Wer hätte das gedacht: Braunschweigs Basketballer entsenden nicht nur ihren Gesellschafter Dennis Schröder zur Weltmeisterschaft in China. Auch der erst am Mittwoch vorgestellte Neuzugang Karim Jallow hat es in den vorläufigen WM-Kader von Bundestrainer Henrik Rödl geschafft. Eine kleine Überraschung bei so viel namhafter Konkurrenz im wohl besten deutschen Team seit vielen Jahren.

Der Flügelspieler startet am Montag in Trier mit der DBB-Auswahl in die Vorbereitung. Bis zum Abflug des Teams nach Asien wird der Kader noch von 16 auf 12 Akteure reduziert, und der international noch unerfahrene Neu-Braunschweiger ist sicherlich einer der ersten Kandidaten auf der Streichliste. Aber wer weiß, vielleicht kann sich der 22-Jährige, der bereits fünf Länderspiele mitgemacht hat, in der Vorbereitung empfehlen.

Angeführt wird das WM-Team wie erwartet von Spielmacher Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder/NBA – 38 Lsp), seinen ehemaligen Braunschweiger Kollegen Daniel Theis (Boston Celtics/NBA – 32 Lsp.) und Maxi Kleber (Dallas Mavericks/NBA – 19 Lsp.). Zudem hat Rödl im Ex-Frankfurter Isaac Bonga (Washington Wizards/NBA – 2 Lsp.) und dem Ex-Berliner Moritz Wagner (Washington Wizards/NBA – 0 Lsp.) zwei weitere jüngere NBA-Profis nominiert. Dazu kommen die seit Jahren erprobten Stammkräfte Maodo Lo (FC Bayern München – 49 Lsp.), Ismet Akpinar (Besiktas Istanbul – 29 Lsp.), Ex-NBA-Profis Paul Zipser (zuletzt San Pablo Burgos/ESP – 31 Lsp.), Kapitän Robin Benzing (Basket Zaragoza/ESP – 135 Lsp.), Niels Giffey (Alba Berlin – 61 Lsp.), Danilo Barthel (FC Bayern München – 40 Lsp.), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/RUS – 54 Lsp.), Johannes Thiemann (ALBA BERLIN – 33 Lsp.).

Joshiko Saibou (Telekom Baskets Bonn – 8 Lsp.) und Andreas Obst (Ulm – 10 Lsp.) sind wie Karim Jallow recht neu im Team.