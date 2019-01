Löwe Lansdowne: „Unser Gesamtpaket funktioniert gut“

Wenn das neue Jahr für Braunschweigs Basketballer nur annähernd so weiter geht, wie es am Mittwoch beim heiß umkämpften Niedersachsen-Duell in Göttingen begonnen hat, werden die Fans noch viel Freude an ihrem Team haben. Beim 80:76 (45:42)- Triumph lief längst nicht alles rund für die Löwen, die...