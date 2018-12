Braunschweiger Löwen wollen in Bremerhaven nachlegen

Die Eisbären Bremerhaven haben eine unruhige Woche hinter sich. Am Mittwoch setzte der Basketball-Bundesligist seinen Trainer Arne Woltmann wegen Erfolglosigkeit vor die Tür, viermal in Folge hatte sein Team verloren. Es übernahm sofort Dan Panaggio, der Mann für alles. Der 63-Jährige ist in...