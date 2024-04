Braunschweig. Samstag bittet Braunschweigs Erfolgscoach Troy Tomlin zu den Leistungstests – Fertig ist der Kader noch nicht.

Ganz fertig, sagt Troy Tomlin, ist ein Spielerkader im American Football eigentlich nie. Es gibt noch einige kleinere Baustellen im Aufgebot der Braunschweig Lions – und trotzdem legt der Erfolgscoach mit dem Rekordmeister jetzt endlich los. In diesen Tagen trudeln alle Spieler in der Löwenstadt ein, mit dem Ironman genannten Leistungstest starten die Lions in ihre Saisonvorbereitung.

Ironman und Dauerkarten-Verkauf an der Roten Wiese

Von 11 Uhr an sind der neue Quarterback Lamar Jordan und Co. bei den Leistungstests auf der Roten Wiese zu sehen, um 12 Uhr startet der Dauerkarten-Verkauf und die erste Möglichkeit, die zahlreichen bekannten Gesichter aus den Vorjahren sowie die Neuzugänge in Braunschweig zu begrüßen.

Erst stehen auf dem Trainingsplatz die Beweglichkeits-Tests an; 40-yards-Sprint, Sprungtests, Medizinballwerfen. Um 14 Uhr geht’s weiter ins Fitnesszentrum zu den Krafttests; Bankdrücken, Kniebeugen, Klimmzüge. Hier bekommt Tomlin einen ersten Eindruck über den Fitnessstand.

Troy Tomlin lässt sein Team mit den Basics starten

In den kommenden Wochen geht’s dann vier Mal in der Woche bei erhöhtem Pensum darum, als Mannschaft zusammenzuwachsen, Schritt für Schritt an den Spielzügen zu arbeiten. „Wir starten mit den Basics“, betont der Lions-Trainer. „An jedem Trainingstag machen wir einen Schritt in Richtung des ersten Spiels.“

Gehen lernen, bevor gemeinsam gelaufen wird, sagt der Trainer auf Englisch. Die erste Hauptrunden-Partie findet am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr zunächst auswärts bei den Kiel Baltic Hurricanes statt. Erstmals zu Hause sind die Lions am Samstag, 18. Mai, um 16 Uhr gegen die Paderborn Dolphins im Einsatz.

Auf dem Weg Richtung Saisonstart bestreiten die Braunschweiger am Samstag, 27. April, um 16 Uhr in Delmenhorst ihr einziges Testspiel gegen die Oldenburg Knights.

Lions-Chefcoach sucht noch einen Ersatz-Quarterback

Bis Dienstag sind auch alle Imports da: Quarterback Jordan nahm Tomlin am Flughafen in Hannover persönlich in Empfang, besprach mit ihm im Auto bereits erste Offensivstrategien. Top-Receiver und Allzweckwaffe Luc Meacham wird am Freitag in der Löwenstadt zurückerwartet.

Zwei Abgänge schmerzen die Lions besonders: Da ist zum einen Ersatz-Spielmacher Hendrik Scharnbacher, der die Chance auf einen Stammplatz bei Berlin Adler ergriff. Und der von Quarterback-Jäger Alan Steinohrt. Der Australier spielt in der kommenden Saison für Meister Potsdam Royals.

Tomlin hätte gerne noch vier, fünf Spieler für mehr Tiefe im Aufgebot. „Aber auch unsere zweite Mannschaft und die U20 starten jetzt in die Saison.“ Vielleicht findet sich hier noch der eine oder andere, der den Sprung in die deutsche Topliga schaffen kann. Und am liebsten hätte der Coach einen deutschen Spielmacher als Ersatz für Scharnbacher. Der Cheftrainer sagt aber auch: „Wir haben einige Jungs, die die Position bereits gespielt haben.“

Im ersten Schritt geht‘s bei den Lions im Training um die Basics

Wie schnell es bei den Lions zusammenwachsen wird, da ist auch Trainerfuchs Tomlin gespannt. In der vergangenen Spielzeit, als er mal wieder für die Defense und nicht für die Offense verantwortlich zeichnen musste, hat es mehr Zeit benötigt. „Das musste sich erst einmal eingrooven“, gibt er zu. „Wie schnell es geht, ist immer unterschiedlich.“

Nach der Rückkehr von Defensivexperte Dave Likins in den Trainerstab kümmert sich Tomlin wieder vorrangig um seine Offensivabteilung. Tomlin: „Hoffentlich schaffen wir es, zum Ende der Saison unseren besten Football zu spielen. Aber erst einmal geht es um den ersten Trainingstag.“