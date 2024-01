Braunschweig. Headcoach Troy Tomlin spricht über Neuverpflichtungen, heiße Kandidaten und alte Bekannte des Football-Erstligisten Braunschweig Lions.

So langsam biegt American-Football-Erstligist Braunschweig Lions bei der Kaderplanung in die Zielgerade ein. Headcoach Troy Tomlin lässt sich dabei im Gespräch mit unserer Zeitung ein bisschen in die Karten schauen. Was der US-Amerikaner über zwei Neuverpflichtungen, die Besetzung der Top-Offense-Positionen, die Saisonvorbereitung und vor allem über seinen alten und neuen Defense-Koordinator Dave Likins sagt.