Braunschweig. Diese zwei Ex-Nachwuchsfootballer der Braunschweig Lions und jetzigen US-College-Spieler geben ein Gasttraining beim Heimatbesuch.

Eine bessere Motivationshilfe für Braunschweigs American-Football-Nachwuchs gibt es gar nicht: Am Sonntag standen die Line-Spieler des GFL-Juniors-Teams der Braunschweig Lions auf dem Kunstrasen des Stadions Rote Wiese und lauschten gebannt einem Duo, das kaum älter ist als sie. Die Ex-Lions Maximilian Fromme (20) und Jonathan Ipsen (19) waren auf Heimaturlaub in Deutschland, gaben Trainingstipps und berichteten auch von ihrem aufregenden Leben als College-Footballer in den USA.