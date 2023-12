Braunschweig. Laut Spielplan der German Football League steigt das erste Heimspiel der Braunschweig Lions am 17./18. Mai gegen Paderborn. D‘wayne Obi wird nicht zurückkehren.

Noch sind es fast fünf Monate, bis die German Football League (GFL) in ihre neue Saison startet. Doch so langsam können sich die deutschen American-Football-Fans schon wieder freuen, denn die Liga hat ihren Spielplan für die Saison 2024 veröffentlicht. Die Braunschweig Lions starten demnach am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den Kiel Baltic Hurricanes. Das erste Heimspiel findet eine Woche später, am 18. Mai, um 16 Uhr gegen die Paderborn Dolphins statt. Personell müssen die Lions ihre Suche nach einem neuen Top-Runningback intensivieren. Der Brite D‘wayne Obi, auf der Ballträger-Position der Beste in der Liga, wird nicht in die Löwenstadt zurückkehren.