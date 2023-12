Braunschweig. Mit Anfang 30 feierte er bei Braunschweigs Footballern sein Profidebüt. Jetzt versucht er es in den USA. Klappt das nicht, dann...

Luc Meacham war in der vergangenen Saison eine Bank in der Offensive der Braunschweig Lions. Der sympathische US-Amerikaner spielte sowohl als Passempfänger als auch als Punter sowie Kick- und Puntreturner herausragend, erzielte insgesamt 13 Touchdowns. Nach dem Aus im Halbfinale gegen den späteren Meister Potsdam Royals zog es den 31-Jährigen zurück in seine Heimat. Nach seiner ersten Profisaison überhaupt tut er alles, um seinen Traum in den USA weiterzuleben. Eine Rückkehr in die Löwenstadt schließt er dabei keineswegs aus.