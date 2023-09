Lions entscheiden Play-off-Krimi im Allgäu für sich

Der Titeltraum der Lions lebt. Nach einem echten Krimi setzten sich Braunschweigs Erstliga-Footballer am Samstagabend mit 36:34 in der Verlängerung bei den Allgäu Comets in Kempten durch.

Ohne die starken Importspieler D‘wayne Obi und Luc Meacham taten sich die Braunschweiger vor der Pause schwer. Mit Reisestrapazen in den Beinen geriet der Rekordmeister in Kempten in Rückstand. Ashan Moore sorgte für die Führung der Hausherren. Den Pass gab Terrence Shambry II. Der Quarterback sprang kurzfristig ein, weil der überragende Spieler der Comets, Javarian Smith, wegen eines familiären Notfalls vorzeitig in die USA zurückgekehrt war.

Lions tun sich bei Allgäu Comets vor der Pause schwer

Vor Smith hatten die Lions-Verantwortlichen vorab gewarnt. Doch auch ohne den flexiblen Spielmacher taten die Kemptener den Braunschweigern vor der Pause weh. Sie erreichten mit Leichtigkeit neue erste Versuche. Die Play-off-Form fanden die Lions erst nach der Pause. Kurz vor der Halbzeit hatte Anton Jallai den ersten Touchdown fürs Team von der Roten Wiese erzielt. Luca Jeckstadt besorgte den Extrapunkt. Mit 7:7 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause sah es deutlich besser aus. Loan Kuci und erneut Jallai sorgten für eine komfortable Führung (21:7). Jeckstadt erhöhte jeweils. Und auch die Punt-Formation sorgte für einen Höhepunkt, als sie sich das Angriffsrecht blitzschnell zurückholte.

Comets geben sich gegen Lions nicht auf

Doch die Comets gaben sich nicht auf. Nach zwei langen Pässen verkürzte die Heimmannschaft auf 21:14 durch Nate Stewart. Pünktlich kam aber auch die Abwehr der Braunschweiger besser ins Spiel. Kempten-Spielmacher Shambry bekam jetzt ordentlich Druck. Dennoch blieb im vierten Spielviertel alles offen, weil Braunschweigs Quarterback Karé Lyles mehrfach zu optimistisch agierte und Finn Oppermann ein Ballverlust unterlief.

Der Süd-Vize bäumte sich noch einmal auf gegen den Nord-Dritten, spielte vierte Versuche aus und setzte die Lions-Defensive unter Druck. Patrick Finke griff dann einem Kemptener in die Ausrüstung und kassierte eine unnötige Strafe. Und kurze Zeit später glichen die Comets aus geringer Distanz durch Marcel Schade (plus Extrapunkt) aus. 3:54 Minuten waren da noch auf der Uhr, 21:21 der Spielstand.

Dann kam es zum Schockmoment. Nach einer unscheinbaren Aktion konnte Jakub Berezowski nicht weiterspielen. Der Krankenwagen kam. Es besteht der Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch. Erst nach einer 30-minütigen Unterbrechung ging es weiter.

Die Comets hatten 2:35 Minuten vor dem Ende den Ball, brachten sich durch Strafen aber in eine ungünstige Position, mussten punten. Und jetzt wurde es ganz verrückt. Max Wessel blockte den Punt. Die Lions waren tief in der gegnerischen Hälfte vor der Endzone in Field-Goal-Position. Nach einem Wechselfehler und reichlich Nervenkrieg in den Auszeiten trat Jeckstadt an der 21-Yard-Linie zum Schuss an und vergab. Es ging in die Verlängerung.

Lions glücklicher Siege in spannender Verlängerung

Und es begann der Play-off-Wahnsinn. Die Comets mühten sich zum Touchdown mitsamt einem langen Extrapunkt, weil es vorher eine Strafe gab. Dann machten Lyles und Niklas Römer mit einem tiefen Pass und Jeckstadt per Kick kurzen Prozess und stellten auf 28:28.

Schnell mussten die Lions wieder einen Touchdown hinnehmen, verhinderten aber ein Zwei-Punkte-Spiel. Erneut pflückte dann Niklas Römer einen Ball in der Endzone aus der Luft. Das anschließende Zwei-Punkte-Spiel glückte. Und damit standen die Lions im Halbfinale.

Dort ist gegen den Sieger aus dem Spiel Potsdam-Ingolstadt (Sonntagnachmittag) aber eine große Leistungssteigerung nötig.

